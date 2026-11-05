Măsurile anunțate de premierul Luca Niculescu pentru această iarnă

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul analizează noi scheme de sprijin pentru românii vulnerabili, dar și pentru companii, în contextul costurilor ridicate la energie. Șeful Executivului a precizat că vor fi menținute măsurile existente privind acciza la motorină, voucherele pentru energie electrică și reglementarea tarifelor la gaze până la 31 martie. Invitat joi seară […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗