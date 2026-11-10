Măsurile luate de Nicușor Dan, după declarațiile liderei AfD: „A existat o reacție diplomatică”

Nicușor Dan a declarat marți, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că România a avut o reacție diplomatică, în urma declarațiilor făcute de liderul AfD. Întrebarea i-a fost adresată de reporterul MEDIAFAX, după ce Alice Weidel a spus public că românii ar aduce prejudicii sistemului social german.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗