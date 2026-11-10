 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Matematica lui Nicușor Dan dă rateuri: „PNL plus USR, cu 30% în Parlament, nu pot guverna”. Dar PSD, cu 23%, și ajutorul AUR? „E foarte greu ca un președinte să influențeze Parlamentul”

m Scris de mirela egeea
Matematica lui Nicușor Dan dă rateuri: „PNL plus USR, cu 30% în Parlament, nu pot guverna”. Dar PSD, cu 23%, și ajutorul AUR? „E foarte greu ca un președinte să influențeze Parlamentul”
Aosom
Calculele aritmetice ale președintelui Nicușor Dan, de profesie matematician olimpic, au fost desființate de jurnaliști, marți seară, la prima conferință de presă după 7 luni. Concret, Nicușor Dan a declarat că românii spun „dacă președintele susținea, erau la guvernare PNL-USR”. „Asta e complet fals, pentru că pur și simplu 30% e mai mic decât 50%. [...] The post Matematica lui Nicușor Dan dă rateuri: „PNL plus USR, cu 30% în Parlament, nu pot guverna”. Dar PSD, cu 23%, și ajutorul AUR? „E foarte greu ca un președinte să influențeze Parlamentul” first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech