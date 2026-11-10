Calculele aritmetice ale președintelui Nicușor Dan, de profesie matematician olimpic, au fost desființate de jurnaliști, marți seară, la prima conferință de presă după 7 luni. Concret, Nicușor Dan a declarat că românii spun „dacă președintele susținea, erau la guvernare PNL-USR”. „Asta e complet fals, pentru că pur și simplu 30% e mai mic decât 50%. [...] The post Matematica lui Nicușor Dan dă rateuri: „PNL plus USR, cu 30% în Parlament, nu pot guverna”. Dar PSD, cu 23%, și ajutorul AUR? „E foarte greu ca un președinte să influențeze Parlamentul” first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv Citește mai departe la sursa originală ↗