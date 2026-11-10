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Politică

Maxima săptămânii

n Scris de nicolae silade
Maxima săptămânii
Aosom
Cu cât statul este mai corupt, cu atât legile sunt mai numeroase. Tacitus Cea mai mare comoară este să știi să fii fericit cu puțin, [...] Articolul Maxima săptămânii a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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