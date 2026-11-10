Cu cât statul este mai corupt, cu atât legile sunt mai numeroase. Tacitus Cea mai mare comoară este să știi să fii fericit cu puțin, [...] Articolul Maxima săptămânii a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online Citește mai departe la sursa originală ↗