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Politică

Mecanismul secret prin care Kremlinul încearcă să reproducă modelul putinist în Rusia

v Scris de viorica marin
Mecanismul secret prin care Kremlinul încearcă să reproducă modelul putinist în Rusia
Aosom
Un raport suedez analizează modul în care cercul apropiat al lui Vladimir Putin pregătește o nouă elită și modelează opinia publică pentru a asigura supraviețuirea ideologică și financiară a regimului.

Sursa: Adevarul

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