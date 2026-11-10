Medicii care pleacă mai devreme din spitalele publice ca să lucreze la privat ar putea fi concediați. Anunțul ministrului Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ia în calcul desfacerea contractelor de muncă ale medicilor care părăsesc spitalele publice înainte de încheierea programului pentru a merge la propriile cabinete private. Anunțul a fost făcut luni seară, în contextul unui control la nivel național care vizează activitatea ambulatoriilor, programările pacienților, pontajele medicilor și serviciile decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗