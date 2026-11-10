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Politică

Meghan Markle, prima apariție în public de la arestarea tatălui ei. Ducesa de Sussex și-a anulat discursul din Parlamentul European

a Scris de alexandra coșlea
Meghan Markle, prima apariție în public de la arestarea tatălui ei. Ducesa de Sussex și-a anulat discursul din Parlamentul European
Aosom
Meghan Markle a decis să nu mai ia cuvântul la o reuniune a Parlamentului European pe tema siguranței copiilor în mediul online, potrivit Reuters. Acesta este primul eveniment public la care urma să participe de când tatăl soției prințului Harry a fost acuzat de deținere de material pornografic cu minori. Un purtător de cuvânt al cuplului …

Sursa: Hotnews

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