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Politică

Melania Trump a adus Rusia și Ucraina la aceeași masă. Mesajul transmis de Prima Doamnă la Casa Albă

g Scris de gabriela mănăilescu
Melania Trump a adus Rusia și Ucraina la aceeași masă. Mesajul transmis de Prima Doamnă la Casa Albă
Aosom
Prima doamnă a SUA i-a reunit la Casa Albă pe reprezentanții Rusiei și Ucrainei, după armistițiul temporar negociat în orașul ocupat Oleșki. Melania Trump le-a cerut celor două părți să transforme această înțelegere într-un acord de pace mai durabil și a primit o distincție din partea Ucrainei.

Sursa: Realitatea

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