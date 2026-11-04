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Politică

Melania Trump, decorată de președintele Ucrainei cu Ordinul Prinţesei Olga pentru activitatea sa umanitară din oraşul Oleşkî

ș Scris de ștefan borcea
Melania Trump, decorată de președintele Ucrainei cu Ordinul Prinţesei Olga pentru activitatea sa umanitară din oraşul Oleşkî
Aosom
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a acordat primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, Ordinul Prinţesei Olga, clasa I, recunoscând activitatea sa umanitară în Ucraina, conform unui decret prezidenţial.

Sursa: Adevarul

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