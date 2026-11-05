 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Melania Trump face apel la un armistiţiu durabil în Ucraina: „Sper că Oleşki va inspira o pace mai mare”

l Scris de loredana bancăș
Melania Trump face apel la un armistiţiu durabil în Ucraina: „Sper că Oleşki va inspira o pace mai mare”
Aosom
Prima doamnă a SUA Melania Trump a lansat joi un apel la un armistiţiu „durabil” în Ucraina, cu prilejul unei conferinţe susţinute la Casa Albă în prezenţa unor reprezentanţi ruşi şi ucraineni, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech