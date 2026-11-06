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Politică

Melania Trump i-a cerut socoteală soțului său pentru deportări. Trump ar fi admis că s-a mers prea departe

m Scris de meilă emilia-alexandra
Melania Trump i-a cerut socoteală soțului său pentru deportări. Trump ar fi admis că s-a mers prea departe
Aosom
Melania Trump i-a reproșat lui Donald Trump că a deportat persoane pe care le cunoștea personal. Dezvăluirea a fost făcută de jurnaliștii americani care au încercat să afle ce urmări a avut demersul inițiat de Prima Doamnă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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