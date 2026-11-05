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Politică

Melania Trump i-a reproșat soțului ei că a deportat cunoștințe de-ale ei. Reacția președintelui

r Scris de redacția jurnalul
Melania Trump i-a reproșat soțului ei că a deportat cunoștințe de-ale ei. Reacția președintelui
Aosom
Potrivit Wall Street Journal, Prima Doamnă a protestat în privat când persoane din cercul ei de cunoștințe au fost deportate. Plângerile ei ar fi contat: președintele a început să le spună consilierilor că omul din spatele politicii de imigrație, Stephen Miller, a mers prea departe.

Sursa: Jurnalul Ro

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