Melania Trump i-a reproșat soțului ei că a deportat cunoștințe de-ale ei. Reacția președintelui

Potrivit Wall Street Journal, Prima Doamnă a protestat în privat când persoane din cercul ei de cunoștințe au fost deportate. Plângerile ei ar fi contat: președintele a început să le spună consilierilor că omul din spatele politicii de imigrație, Stephen Miller, a mers prea departe.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗