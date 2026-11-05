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Politică

Melania Trump organizează o întâlnire ruso-ucraineană înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi

l Scris de laurentiu marinov
Melania Trump organizează o întâlnire ruso-ucraineană înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi
Aosom
Melania Trump urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, cu mai puțin de o săptămână înainte de discuțiile de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, care vizează găsirea unei soluții la conflictul din Ucraina.

Sursa: Mediafax Ro

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