Melania Trump organizează o întâlnire ruso-ucraineană înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi

Melania Trump urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, cu mai puțin de o săptămână înainte de discuțiile de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, care vizează găsirea unei soluții la conflictul din Ucraina.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗