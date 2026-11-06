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Politică

Melania Trump, plan pentru un nou armistițiu în Ucraina

d Scris de daniel mihai dragomir
Melania Trump, plan pentru un nou armistițiu în Ucraina
Aosom
Melania Trump a lansat un apel ferm pentru un armistițiu extins și durabil în Ucraina, în cadrul unei întâlniri istorice desfășurate joi la Casa Albă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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