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Politică

„Membri ai minorității române luptă pentru casa noastră în război”. Ucraina vrea să apere România la Marea Neagră

c Scris de cristian anton
„Membri ai minorității române luptă pentru casa noastră în război”. Ucraina vrea să apere România la Marea Neagră
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Ucraina vrea să protejeze minoritățile sale naționale și amintește că membri ai comunității române luptă în războiul declanșat de Rusia. Kievul s-a oferit, de asemenea, să apere România la Marea Neagră.

Sursa: Stirile Pro.tv

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