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Politică

Merz nu crede că Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegeri: „De ce ar face asta acum?”

l Scris de loredana bancăș
Merz nu crede că Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegeri: „De ce ar face asta acum?”
Aosom
Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat miercuri sceptic că preşedintele american Donald Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Sursa: Digi24

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