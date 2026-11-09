Merz spune că Germania se confruntă cu un test istoric pe fondul creșterii antisemitismului: „A devenit omniprezent”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Germania se confruntă cu un test al angajamentului său de a proteja comunitatea evreiască, condamnând „imaginea înfiorătoare” a grădinițelor și sinagogilor păzite de polițiști înarmați și protejate cu geamuri antiglonț. Într-un discurs susținut la o sinagogă din München, la aniversarea pogromului din 1938 cunoscut sub numele de …

Distribuie: Facebook Instagram