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Politică

Merz spune că Germania se confruntă cu un test istoric pe fondul creșterii antisemitismului: „A devenit omniprezent”

a Scris de ana teșcan
Merz spune că Germania se confruntă cu un test istoric pe fondul creșterii antisemitismului: „A devenit omniprezent”
Aosom
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Germania se confruntă cu un test al angajamentului său de a proteja comunitatea evreiască, condamnând „imaginea înfiorătoare” a grădinițelor și sinagogilor păzite de polițiști înarmați și protejate cu geamuri antiglonț. Într-un discurs susținut la o sinagogă din München, la aniversarea pogromului din 1938 cunoscut sub numele de …

Sursa: Hotnews

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