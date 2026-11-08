Mesaj al unui europarlamentar român înaintea venirii la București a șefei CE: „Trebuie să fie un moment al deciziilor concrete. Sunt două probleme esențiale”

Vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul PSD Victor Negrescu, spune că vizita pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o va face luni în România „trebuie să fie un moment al deciziilor concrete pentru securitatea țării noastre și pentru investițiile europene”. Ursula von der Leyen, care vine luni la București, se va întâlni cu președintele …

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