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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Mesaj ferm înaintea vizitei Ursulei von der Leyen: România riscă să piardă bani europeni și are nevoie de garanții

f Scris de florin pușcaș
Mesaj ferm înaintea vizitei Ursulei von der Leyen: România riscă să piardă bani europeni și are nevoie de garanții
Aosom
Victor Negrescu consideră că vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România trebuie să se concretizeze în decizii importante

Sursa: Stiri Pe Surse

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