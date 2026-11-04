Mesaj ironic din Danemarca după alegerile din SUA: „Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultat, aveți privilegiul de a-i demite pe acești idioți peste câțiva ani”

Un mesaj ironic publicat pe o pagină de Facebook din Danemarca îi felicită pe americani pentru rezultatele alegerilor din SUA. „Dragi americani incredibil de norocoși, se pare că încă aveți o democrație”, scrie autorul care avertizează însă că democrația se poate prăbuși atunci când cetățenii ajung să o considere un drept garantat pentru totdeauna.

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