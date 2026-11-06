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Politică

Mesaj RO-Alert emis în Tulcea: Rușii au atacat porturile ucrainene de la Dunăre

l Scris de loredana codruț
Mesaj RO-Alert emis în Tulcea: Rușii au atacat porturile ucrainene de la Dunăre
Aosom
S-a dat alerta în Tulcea, după ce Rusia a atacat masiv porturile ucrainene de la Dunăre. Populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, în noaptea de joi spre vineri, după ce forțele Federației Ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Sursa: Stiri Pe Surse

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