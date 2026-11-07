 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Mesaje de la vârful PNL și USR privind încercări de a împiedica „un pol solid liberal”: „În lunile care urmează sistemul va acționa pe un singur brief și va folosi tot arsenalul”

a Scris de adrian ilie
Mesaje de la vârful PNL și USR privind încercări de a împiedica „un pol solid liberal”: „În lunile care urmează sistemul va acționa pe un singur brief și va folosi tot arsenalul”
Aosom
Doi lideri proeminenți ai USR și PNL, Ionuț Moșteanu și Siegfried Mureșan, au transmis aproape simultan mesaje de susținere a alianței dintre cele două partide, avertizând că adversarii politici vor încerca să le divizeze. „Orice conflict minor local va fi amplificat, orice declarație contondentă a unui userist sau penelist va primi spațiu larg de dezbatere, …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech