Mesaje de la vârful PNL și USR privind încercări de a împiedica „un pol solid liberal”: „În lunile care urmează sistemul va acționa pe un singur brief și va folosi tot arsenalul”

Doi lideri proeminenți ai USR și PNL, Ionuț Moșteanu și Siegfried Mureșan, au transmis aproape simultan mesaje de susținere a alianței dintre cele două partide, avertizând că adversarii politici vor încerca să le divizeze. „Orice conflict minor local va fi amplificat, orice declarație contondentă a unui userist sau penelist va primi spațiu larg de dezbatere, …

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