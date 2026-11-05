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Mesajul lui Florin Manole pentru angajații ținuți peste program: „Plângeţi-vă, mergeţi la ITM-uri!” (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Mesajul lui Florin Manole pentru angajații ținuți peste program: „Plângeţi-vă, mergeţi la ITM-uri!” (Cotidianul)
Aosom
Florin Manole, i-a îndemnat pe toți salariații forțați să presteze ore suplimentare neplătite să (…)

Sursa: Ziar.com

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