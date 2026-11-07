 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Mesajul lui Nicușor Dan, după atacul din Cracovia: „România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul său”

a Scris de ana-maria gherghiță
Mesajul lui Nicușor Dan, după atacul din Cracovia: „România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul său”
Aosom
Președintele Nicușor Dan s-a declarat „profund întristat” de atacul armat din Cracovia și a adăugat că România este pe deplin solidară cu Polonia și cu cetățenii săi.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech