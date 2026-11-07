Mesajul premierului Luca Niculescu pentru poporul polonez și omologul său, Donald Tusk, după atentatul din Cracovia

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate în limba engleză, pe platforma X, pentru poporul polonez și și-a exprimat susținerea față de prim-ministrul Donald Tusk, în urma atacului sângeros din centrul Cracoviei, soldat cu cinci morți și mai mulți răniți. „Ne exprimăm solidaritatea profundă cu poporul polonez în urma îngrozitorului incident armat din […]

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