 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Mesajul premierului Luca Niculescu pentru poporul polonez și omologul său, Donald Tusk, după atentatul din Cracovia

r Scris de ruxandra radulescu
Mesajul premierului Luca Niculescu pentru poporul polonez și omologul său, Donald Tusk, după atentatul din Cracovia
Aosom
Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate în limba engleză, pe platforma X, pentru poporul polonez și și-a exprimat susținerea față de prim-ministrul Donald Tusk, în urma atacului sângeros din centrul Cracoviei, soldat cu cinci morți și mai mulți răniți. „Ne exprimăm solidaritatea profundă cu poporul polonez în urma îngrozitorului incident armat din […]

Sursa: Gandul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech