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Politică

Mesajul președintelui Nicușor Dan după atacul armat din Cracovia: „România este solidară cu poporul polonez”

a Scris de aura trif
Mesajul președintelui Nicușor Dan după atacul armat din Cracovia: „România este solidară cu poporul polonez”
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Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă, că România este solidară cu Polonia şi poporul polonez, în urma atacului armat soldat cu victime de la Cracovia.

Sursa: Stirile Pro.tv

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