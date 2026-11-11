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Politică

Mesajul privat lăsat de Donald Trump lui Joe Biden, dezvăluit în noua carte de memorii a fostului președinte democrat

i Scris de ioana andreescu
Mesajul privat lăsat de Donald Trump lui Joe Biden, dezvăluit în noua carte de memorii a fostului președinte democrat
Aosom
Donald Trump, care a contestat ani la rând rezultatul alegerilor din 2020, l-a lăudat în privat pe Joe Biden, afirmând că acesta „va rămâne fidel lui însuși și poporului american”, potrivit Associated Press.

Sursa: Stirile Pro.tv

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