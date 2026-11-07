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Politică

Mesajul transmis de ministrul de Externe Dan Neculaescu, după atacul armat din Cracovia: „România este alături de Polonia”

a Scris de alina popescu
Mesajul transmis de ministrul de Externe Dan Neculaescu, după atacul armat din Cracovia: „România este alături de Polonia”
Aosom
Ministrul de Externe Dan Neculaescu se declară şocat de atacul armat din centrul oraşului Cracovia, soldat cu moartea a cinci persoane, şi dă asigurări că „România este alături de Polonia”. Totodată, enunţă că echipa consulară se află în contact strâns cu autorităţile poloneze.

Sursa: Digi24

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