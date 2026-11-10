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Politică

Mesajul transmis de Nicușor Dan după accidentul tragic din Bulgaria, soldat cu 12 morți și zeci de răniți

d Scris de daniela nicolescu
Mesajul transmis de Nicușor Dan după accidentul tragic din Bulgaria, soldat cu 12 morți și zeci de răniți
Aosom
Președintele Nicușor Dan a transmis marți, prin intermediul unei postări pe pagina sa de X, un mesaj de condoleanțe autorităților și poporului bulgar, după ce 12 persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut pe autostrada Trakia din Bulgaria, în apropierea orașului Yambol. Alte 48 de persoane, printre care și un român, au fost rănite. […]

Sursa: Gandul

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