Migrație: Belgia se dotează cu propriul său ICE

O lege foarte controversată a fost votată în 6 noiembrie de Camera Reprezentaților în Belgia autorizând vizite la domiciliu ale politiei în căutare de migranți aflați ilegal în această țară. Conform legii, politia are inclusiv dreptul să intre cu forța în locuințe pentru a-i aresta pe cei aflați în situație ilegală și care au primit deja un ordin de a părăsi teritoriul.

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