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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Mihai Fifor arată cu degetul spre Guvernul Bolojan. "Probabil cel mai opac în relaţia cu SUA. A transmis Washingtonului semnale contradictorii, dacă nu ostile"

f Scris de florin răvdan
Mihai Fifor arată cu degetul spre Guvernul Bolojan. "Probabil cel mai opac în relaţia cu SUA. A transmis Washingtonului semnale contradictorii, dacă nu ostile"
Aosom
Mihai Fifor, fost ministru al Apărării Naţionale, a lansat săgeţi la adresa lui Ilie Bolojan, după vizita lui Elbridge Colby, subsecretar de stat american şi nr.2 în Pentagon, la Bucureşti.

Sursa: Dcnews

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