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Politică

Mihai Fifor, despre relația României cu SUA: „Relaționarea ambiguă a guvernului Bolojan costă”

a Scris de andreea tobias
Mihai Fifor, despre relația României cu SUA: „Relaționarea ambiguă a guvernului Bolojan costă”
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După vizita subsecretarului american al Apărării, Elbridge Colby, România se pregătește să o primească pe Ursula von der Leyen. Mihai Fifor consideră că succesiunea celor două vizite este relevantă pentru securitatea regiunii Mării Negre și avertizează că România are nevoie de angajamente concrete, nu doar de declarații diplomatice.

Sursa: Mediafax Ro

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