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Politică

Mihail și Gavriil, arhanghelii care ne iau sufletele și le duc pe lumea cealaltă

f Scris de florian saiu
Mihail și Gavriil, arhanghelii care ne iau sufletele și le duc pe lumea cealaltă
Aosom
În popor, sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, pe care biserica îi cinstește în 8 noiembrie, poartă numele de Hranghel (în Moldova), Sfântul Aranghel (în Țara Românească și Oltenia) sau Arhanghel (în Transilvania). Uneori, dar destul de rar, sărbătoarea mai este denumită și Sân-Mihai.

Sursa: Jurnalul Ro

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