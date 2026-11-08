 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Miliardar, om de afaceri, guru tech, vizionar, fost consilier al lui Donald Trump, dar cine este de fapt Elon Musk. Crescut în perioada prăbuşirii regimului de supremaţie a albilor din Africa de Sud, miliardarul încurajează formaţiunile politice naţionaliste şi de extremă dreapta

b Scris de bogdan cojocaru
Miliardar, om de afaceri, guru tech, vizionar, fost consilier al lui Donald Trump, dar cine este de fapt Elon Musk. Crescut în perioada prăbuşirii regimului de supremaţie a albilor din Africa de Sud, miliardarul încurajează formaţiunile politice naţionaliste şi de extremă dreapta
Aosom
Miliardar, om de afaceri, guru tech, vizionar, fost consilier al lui Donald Trump, Elon Musk a crescut în perioada prăbuşirii regimului de supremaţie...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech