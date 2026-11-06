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Politică

Miliardarii din tehnologie se confruntă cu un nou peisaj politic după victoria democraților în alegerile intermediare din America

v Scris de viorica marin
Miliardarii din tehnologie se confruntă cu un nou peisaj politic după victoria democraților în alegerile intermediare din America
Aosom
O parte dintre cei mai bogați oameni din industria tehnologică au susținut financiar agenda lui Donald Trump și au devenit aliați ai președintelui.

Sursa: Adevarul

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