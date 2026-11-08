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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Miliardarul Rinat Ahmetov, cu afaceri în România, este convins că Ucraina va câștiga războiul: „Vom obține o pace dreaptă”

n Scris de narcis ghiurca
Miliardarul Rinat Ahmetov, cu afaceri în România, este convins că Ucraina va câștiga războiul: „Vom obține o pace dreaptă”
Aosom
Omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, patronul clubului de fotbal Șahtior Donețk, este convins că Ucraina va câștiga războiul și va obține o pace dreaptă și durabilă.

Sursa: Adevarul

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