 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Militar american, arestat de urgență pentru trădare: Prins în Marea Britanie și acuzat că lucra pentru Rusia

d Scris de daniel mihai dragomir
Militar american, arestat de urgență pentru trădare: Prins în Marea Britanie și acuzat că lucra pentru Rusia
Aosom
Un militar american de 41 de ani a fost arestat în Marea Britanie sub acuzația de spionaj pentru Rusia. Află detaliile anchetei FBI.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech