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Politică

Militar american, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei

s Scris de sebastian eduard
Militar american, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei
Aosom
Un militar cu grad înalt din cadrul Armatei SUA a fost arestat în Marea Britanie sub suspiciunea că a ajutat serviciile de informaţii ruse, a anunţat poliţia britanică marţi, transmit Reuters şi AFP.

Sursa: Digi24

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