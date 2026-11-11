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Politică

Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie. Este suspectat că ar fi ajutat serviciile de informații ruse

d Scris de dana bărăgan
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie. Este suspectat că ar fi ajutat serviciile de informații ruse
Aosom
Un militar american de rang înalt a fost arestat în Marea Britanie, fiind suspectat că ar fi oferit sprijin serviciilor de informații ruse. Potrivit NBC News, care citează informații transmise de poliția britanică, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost reținut în apropierea orașului Gloucester, din vestul Angliei, în cadrul unei anchete desfășurate de unitatea de combatere a terorismului (Counter Terrorism Policing).

Sursa: Realitatea

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