 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Militarul care și-a înjunghiat fosta soție lucra în MApN din 2006 și trecuse testările psihologice. Femeia a scăpat miraculos

o Scris de ovidiu oanță
Militarul care și-a înjunghiat fosta soție lucra în MApN din 2006 și trecuse testările psihologice. Femeia a scăpat miraculos
Aosom
O întreagă comunitate este în stare de șoc, în urma unui nou episod de violență extremă. O femeie din Caracal a trecut pe lângă moarte, după ce a fost atacată cu sălbăticie de soțul ei.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech