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Politică

Ministerul Culturii verifică măsurile de prevenire a hărțuirii în instituțiile subordonate, după scandalul de la TNB

a Scris de andreea ignat
Ministerul Culturii verifică măsurile de prevenire a hărțuirii în instituțiile subordonate, după scandalul de la TNB
Aosom
Ministerul Culturii verifică în toate instituțiile subordonate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii pe criterii de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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