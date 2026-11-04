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Politică

Ministerul de Externe răspunde declarațiilor controversate ale șefei AfD despre comunitatea românească din Germania

i Scris de iulian budusan
Ministerul de Externe răspunde declarațiilor controversate ale șefei AfD despre comunitatea românească din Germania
Aosom
După declarațiile controversate despre românii din Germania, Ministerul Afacerilor Externe reafirmă că respinge instrumentalizarea politică a comunităților românești și că utilizează dialogul diplomatic pentru a răspunde mesajelor discriminatorii.

Sursa: Realitatea

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