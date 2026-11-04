Ministerul de Externe, reacție după declarațiile xenofobe ale liderei AfD, Alice Weidel: "MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene"

Politică

Cutremur în România, joi, 5 noiembrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul din această după-amiază și unde s-a produs 05 Nov 2026

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia 05 Nov 2026

Cum arată viața profesorilor navetiști care merg și 100 de kilometri ca să ajungă la școală: „Predau în cinci școli și îmi place ceea ce fac” 05 Nov 2026

Andrei Marga, fost ministru de externe, susține că ordinul execuției lui Călin Georgescu a venit de la Bruxelles 05 Nov 2026

Oficiali sârbi de rang înalt, acuzați de tentativă de fugă după alegeri. Zborul către Moscova, întors din drum 05 Nov 2026