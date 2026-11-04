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Politică

Ministerul de Externe, reacție după declarațiile xenofobe ale liderei AfD, Alice Weidel: "MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene"

a Scris de adrian zia
Ministerul de Externe, reacție după declarațiile xenofobe ale liderei AfD, Alice Weidel: "MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene"
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Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) face precizări, miercuri seară, 4 noiembrie, în contextul declarației liderei AfD, Alice Weidel, potrivit căreia imigranții români „jefuiesc” sistemul social al Germaniei. MAE respinge „orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene” și evidențiază „contribuția economică și socială majoră” a comunității românești din Germania”, subliniind că aceasta este ...

Sursa: Ziare

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