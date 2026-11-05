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Politică

Ministerul Justiției explică de ce transferul Alinei Apostol din China este încă blocat. Tatăl româncei: „Avem JUSTIȚIE în România?!”

z Scris de ziua de cluj
Ministerul Justiției explică de ce transferul Alinei Apostol din China este încă blocat. Tatăl româncei: „Avem JUSTIȚIE în România?!”
Aosom
Ministerul Justiției a explicat de ce transferul Alinei-Irina Apostol, românca încarcerată de aproape nouă ani în China, nu a fost realizat până acum.

Sursa: Ziua De Cluj

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