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Politică

Ministră britanică, despre un domeniu acuzat de abuzuri sexuale: „Dacă ar fi să pariez, aș spune că se întâmplă și azi”

g Scris de george sîrbu
Ministră britanică, despre un domeniu acuzat de abuzuri sexuale: „Dacă ar fi să pariez, aș spune că se întâmplă și azi”
Aosom
Ministra britanică a culturii, Lisa Nandy, a afirmat că încă există o problemă legată de abuzurile sexuale în industria media, declarația venind după ce fostul comediant și actor Russell Brand a fost condamnat pentru violarea unei femei și agresiunea sexuală a altor trei, potrivit Reuters. Condamnarea lui Brand, pronunțată joi, a readus în prim-plan modul …

Sursa: Hotnews

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