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Politică

Miniștrii de externe din G7 analizează efectele înfrângerii lui Trump asupra politicii externe americane. Ce se află pe agenda discuțiilor de la Paris

m Scris de maria nițu
Miniștrii de externe din G7 analizează efectele înfrângerii lui Trump asupra politicii externe americane. Ce se află pe agenda discuțiilor de la Paris
Aosom
Miniștrii de externe din G7 s-au reunit la Paris pentru a analiza efectele înfrângerii electorale a lui Donald Trump asupra politicii externe americane, în special în privința Ucrainei și Iranului.

Sursa: Mediafax Ro

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