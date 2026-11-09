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Politică

Miniștrii de Externe din G7 se reunesc la Paris, înaintea negocierilor privind Ucraina

g Scris de george traicu
Miniștrii de Externe din G7 se reunesc la Paris, înaintea negocierilor privind Ucraina
Aosom
Miniștrii de Externe ai G7, grupul celor mai industrializate democrații ale lumii, se reunesc luni la Paris, unde vor încerca să ajungă la o poziție comună.

Sursa: Stiri Pe Surse

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