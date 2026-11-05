Rar e cazul să lauzi un ministru PSD pentru că muncește pe brânci, dar când așa ceva se întâmplă este moral ca un asemenea lucru să fie recunoscut și mediatizat cât mai intens. O astfel de laudă i se cuvine noii ministre a Mediului, pesedista Natalia Intotero, care a muncit neîntrerupt de când și-a preluat […] The post Miniștrii PSD muncesc pe brânci! Natalia Intotero a redeschis 9 balastiere ilegale în doar 7 zile appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania Citește mai departe la sursa originală ↗