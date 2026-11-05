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Politică

Ministrul Afacerilor Externe de la Kiev: Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minorităţile

i Scris de ioan-radu gava
Ministrul Afacerilor Externe de la Kiev: Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minorităţile
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Ucraina se angajează să protejeze drepturile minorității române. Află detalii despre declarațiile miniștrilor Andrii Sîbiga și Dan Neculăescu la București.

Sursa: Dcnews

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