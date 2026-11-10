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Politică

Ministrul Alexandru Stoica explică pragurile pentru comasarea localităților, după speculațiile despre localitatea natală, unde primar este tatăl său

f Scris de florentina constantin
Ministrul Alexandru Stoica explică pragurile pentru comasarea localităților, după speculațiile despre localitatea natală, unde primar este tatăl său
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"Eu am mers pe comasarea voluntară până în 1500 de locuitori, pentru că aici am putut să gestionez și aici am putut să vin eu să spun foarte clar și în programul de guvernare ce putem să facem pentru oamenii...

Sursa: Dcnews

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